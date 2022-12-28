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В МИДе заявили об увеличении кибератак на РФ на 80% в 2022 году

В МИДе указали на возможности российской IT-структуры противостоять кибератакам

Замглавы МИД РФ Сыромолотов: российская IT-структура позволяет эффективно противодействовать кибератакам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская IT-структура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам. Об этом в среду, 28 декабря, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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Так, в 2022 году удалось успешно ликвидировать более 25 тыс. кибератак на госресурсы и 1,2 тыс. инцидентов на объектах критической инфраструктуры.

«Наша киберустойчивость во многом стала результатом конкретных практических шагов, предпринятых российским руководством», — заявил Сыромолотов в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что 1 мая 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны.

«Документ предусматривает целый комплекс мер по повышению уровня безопасности информационных ресурсов: в частности, постепенный отказ от использования средств информзащиты из недружественных стран; создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и так далее», — пояснил замглавы МИД РФ.

Ранее в этот день Сыромолотов заявил, что число кибератак на Россию в этом году возросло на 80%. По его словам, основной удар приняли на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения. При этом большинство кибератак в отношении России проводятся с территории государств НАТО, ЕС, а также Украины.

До этого, 10 декабря, замглавы МИД РФ рассказал, что США планируют потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что против страны воюют «кибервойска недружественных стран». В связи с этим были организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре. По его словам, в текущем году было отражено уже более 25 тыс. кибератак на государственные ресурсы.

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