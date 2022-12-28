Жителей Ставропольского края предупредили о снеге с дождем

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Ставропольском крае до конца дня. Перепады температуры и осадки приведут к тому, что на дорогах станет скользко.

Помехи в движении уже наблюдаются на дороге Минеральные Воды – Кисловодск. Инспекторы ГИБДД предупреждают о мокром снеге с дождем, пишет NewsTracker. В дневные часы температура воздуха повысится до +7 градусов, скорость ветра будет достигать 14 м/с.

29 декабря максимальная температура составит +4 градуса. Мокрый снег продолжится.

Ранее сообщалось, что в первые дни 2023 года в столичном регионе ожидается оттепель. Температура воздуха будет достигать +4 градусов.