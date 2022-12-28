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Досмотры автомобилей на Крымском мосту ускорят перед Новым годом

Минкурортов Крыма: досмотры на Крымском мосту в период 29-31 декабря ускорят
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Досмотры на Крымском мосту перед Новым годом ускорят. Об этом в среду, 28 декабря, завили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

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Так, в период 29-31 декабря на Крымском мосту будет увеличена штатная численность сотрудников и количество пунктов досмотра со стороны Краснодарского края. Такое решение было принято с целью увеличению скорости прохождения досмотров.

«Также министром курортов и туризма Республики Крым Вадимом Волченко было предложено информировать гостей и жителей Крыма о более комфортном прохождении досмотровых мероприятий через СМИ, радио и интернет, как в Краснодарском крае, так и в Крыму», — говорится в сообщении.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин распорядился усилить меры досмотра автомобилей для того, чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей.

26 декабря сообщалось, что в Симферополе во время новогодних каникул будут работать не менее 70% сотрудников городских служб. Сотрудники будут заниматься уборкой улиц, парков, скверов и придомовых территорий. 31 декабря в городе транспорт будет ходить до 23:00.

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