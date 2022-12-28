Эксперты навазали самые непопулярные у россиян профессии в 2022 году

Эксперты назвали токарей, врачей и дворников лидерами среди дефицитных профессий. Об этом свидетельствуют результаты исследования российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, которые опубликовало РБК 28 декабря.

Таким образом, всего 0,6 резюме приходится на вакансию токаря, 0,8 резюме — на врача и дворника. Среди врачей наименьшей популярностью у соискателей пользовались вакансии главных врачей и заведующих отделением.

Одной из самых популярных профессий у соискателей оказалась работа бортпроводника — на одну вакансию пришлось более 900 резюме. Также популярными среди россиян являются руководящие должности, вакансии механика, бизнес-аналитика, лаборанта и методиста. Кроме того, большое количество откликов приходится на вакансии специалиста по взысканию задолженности.

Днем ранее в пресс-службе HeadHunter рассказали «Известиям», что в 2022 году самой востребованной у работодателей на российском рынке труда стала профессия менеджера по продажам. В течение года было опубликовано 497 тыс. подобных вакансий. Чуть реже — 467 тыс. раз — искали продавцов-консультантов.