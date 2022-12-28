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Парламент Казахстана рассмотрит вопрос отмены закона о первом президенте страны
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Парламент Казахстана рассмотрит вопрос отмены закона о первом президенте страны

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Фото: официальный интернет-ресурс мажилиса парламента Республики Казахстан/parlam.kz
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Депутаты парламента Казахстана на пленарном заседании рассмотрят вопрос об отмене закона о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил журналистам председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов.

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«Законопроект разработан в целях реализации изменений в конституцию страны по итогам республиканского референдума. Так, законом от 8 июня текущего года в соответствии с поправками в конституцию исключен п. 4 ст. 46 конституции, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются конституцией республики и конституционным законом», — сказал он.

В настоящее время в Казахстане действует закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», определяющий статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. В частности, в нем говорится, что Назарбаев обладает правом обращаться к народу, выступать перед парламентом страны и на заседаниях правительства. Согласно закону, первый президент обладает неприкосновенностью.

В июне в Казахстане состоялся референдум о поправках к конституции страны. Введение поправок поддержали 77,18% избирателей.

16 сентября парламент Казахстана на заседании одобрил в первом чтении поправки в конституцию о семилетнем сроке президентства. Тогда президент республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти.

До этого, еще в феврале, парламент Казахстана лишил Назарбаева части полномочий. По принятому тогда закону с первым президентом республики перестали согласовывать внешнюю и внутреннюю политику страны, также Назарбаев лишился пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касыму-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января.

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