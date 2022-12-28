Французский депутат пожаловался на нечестный энергетический договор с Германией

Газовый контракт Парижа с Берлином о взаимных поставках энергетических носителей является нечестным по отношению к Франции. Об этом в среду, 28 декабря, заявил депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги в обращении к министру энергоперехода страны Аньес Панье-Рюнаше, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он пояснил, что между Парижем и Германией был подписан договор солидарности, чтобы компенсировать снижение поставок российского газа в Европу. В результате Франция ежедневно поставляет в Германию газ в объемах от 31 до 100 ГВт·ч/сутки. По словам депутата, таким образом, Франция вынуждена продавать газ, который она ранее купила по очень высокой цене у США.

При этом взамен Берлин должен предоставлять Парижу электроэнергию.

«Франция поставляет газ в Германию и надеется, что последняя предоставит ей взамен электроэнергию, однако Берлин официально не взял на себя никаких обязательств на случай отсутствия [поставок] электричества во Франции», — говорится в обращении.

Депутат отметил, что данное соглашение свидетельствует об утрате Францией энергетического суверенитета. По его словам, страна впервые за 40 лет станет нетто-импортером электроэнергии.

Танги подчеркнул, что французской газовой системе предстоит пережить суровую зиму. По его словам, Франция должна полагаться на разумное управление запасами газа, находящимися в ее распоряжении.

26 ноября премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что Париж и Берлин заключили соглашение о солидарности в области энергетики. Отмечалось, что в рамках взаимной поддержки страны Франция отказалась от импорта газа из ФРГ, а Германия повысила экспортные мощности поставляемой электроэнергии, а также пообещала улучшить пропускную способность электричества.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что продолжающийся конфликт на Украине станет серьезной проблемой для Франции и ФРГ в зимний сезон, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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