В Испании полицейские из-за плохой погоды перехватили судно с 4 т гашиша

В Испании полиция перехватила из-за плохой погоды лодку с 4,4 т гашиша. Об этом говорится в пресс-релизе испанского МВД в среду, 27 декабря.

Как сообщается, судно отправилось к западному побережью Марокко для загрузки наркотиков, но из-за погодных условий ему пришлось вернуться в испанские воды. Наркотики предназначались для доставки в Латинскую Америку.

Патрульный катер таможенной службы перехватил судно, когда оно подошло к заливу Кадис, чтобы укрыться от шторма. Кроме того, экипаж вызвал спасателей для помощи. И в тот момент, когда судно пришвартовалось в порту Кадиса после спасения, двух членов экипажа — граждан Великобритании — арестовали. Оба задержанных переданы в суд.

На лодке правоохранительные органы провели обыск, в ходе которого обнаружили 130 упаковок, содержащих около 4,4 т смолы гашиша.

В испанском МВД добавили, что расследование продолжается, поэтому не исключено, что будут произведены новые аресты.

Ранее, 16 декабря, офицер полиции во Флориде едва не умерла от отравления наркотиком, воздействию которого подверглась во время задержания подозреваемого преступника. На помощь ей поспешил напарник, который обнаружил девушку в полубессознательном состоянии.