В результате ДТП с участием грузовика в Омской области погибла женщина

В результате ДТП с участием грузовика, которое произошло на 703-м км трассы Челябинск – Новосибирск, погибла женщина. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, водитель Volkswagen не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Isuzu, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

27 декабря два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области. Женщина — водитель Kia при движении в сторону Челябинска не справилась с управлением и столкнулась с Mercedes. Двое мужчин — пассажиров Kia скончались на месте.