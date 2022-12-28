Североатлантической альянс бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину, такая ситуация грозит непредсказуемыми последствиями для всего мира. Об этом в среду, 28 декабря, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Дипломат отметил, что угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер.

«Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», — сказал Сыромолотов в беседе с «РИА Новости».

За день до этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевский режим пытается добиться лобового столкновения России и Североатлантического альянса посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. Министр добавил, что российская сторона не перестанет предупреждать Запад об опасности курса на эскалацию украинского кризиса.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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