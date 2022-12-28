Экс-канцлер ФРГ Меркель исключила возможность участия в урегулировании ситуации на Украине

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулировании конфликта на Украине «не ставится». Об этом во вторник, 27 декабря, она рассказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Она также призналась, что не знает, чем закончится конфликт, но уверена, что он разрешится путем переговоров.

«Когда-нибудь это закончится переговорами. Войны всегда заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым дружеским собеседованием», — отметила Меркель.

Она также подтвердила свою позицию относительно Минских соглашений, которую высказала в начале декабря.

«Минские соглашения 2014 года представляли собой попытку дать Украине время. Украина использовала этот период, чтобы стать сильнее, как мы видим сегодня. Страна 2014/15 года не такая, как сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО могла бы многое сделать, чтобы помочь Украине так, как это происходит сегодня», — сказала экс-канцлер.

Заявление о цели Минских соглашений экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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