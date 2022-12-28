В Музее Московского Кремля показали «лампочку Ильича»

К 100-летию образования СССР Музей Московского Кремля рассказывает о неизвестных страницах истории страны и ее лидеров. Экспозиция «Чичерин и советская дипломатия» расположилась в Патриаршем дворце. В числе важных экспонатов можно увидеть ту самую «лампу Ильича».

Выпущенная в единственном экземпляре в 1920 году полуваттная лампа с нитью накаливания в виде силуэта Ленина была создана в дар XII съезду РКП (б), на котором обозначили путь к электрификации всей страны и разработали план ГОЭЛРО.

Номинальная мощность лампы составляет тысячу свечей, а ее свет гораздо сильнее, чем у ламп накаливания, которые и по сей день используются в быту и в индустрии. До 1922 года лампы такой огромной мощности в России не выпускались и ввозились исключительно из-за границы. Ее создание в Москве стало большим достижением отечественной энергетической промышленности.

Также в одной из витрин представлен телеграфный аппарат системы Морзе, выпущенный акционерным обществом русских электротехнических заводов фирмы «Сименс и Гальске» в 1914 году. Подобный аппарат Чичерин использовал для переговоров в преддверии заключения Брест-Литовского мирного договора с Германией, завершившего для России участие в Первой мировой войне.

Выставка работает до 8 января 2023 года. Подробнее об экспозиции «Чичерин и советская дипломатия» читайте в репортаже «Известий»:

Музейный дипломат: в Кремле открылась выставка о первом главе МИД СССР