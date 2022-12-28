Журналист Die Welt Штайнер заявил об устойчивости экономики России в условиях санкций

Экономика России противостоит санкциям Запада успешнее, чем предполагалось. Даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП всего на «жалкие» 3,4%. Об этом во 27 декабря, вторник заявил журналист газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

Он напомнил, что в апреле МВФ предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5%, а в октябре понизил прогноз до 3,4%. Кроме того, прогноз фонда на следующий год уже не такой ужасный для России — всего 2,3% вместо 3,5%.

«Как же так произошло, что российская экономика спустя десять месяцев после начала <спецоперации> чувствует себя на удивление хорошо, хотя ожидания всех сторон были совершенно иными?» — задался вопросом журналист.

Он отметил, что что Россия переживала и более тяжелые времена, напомнив о кризисе 2008–2009 годов, когда ВВП страны упал на 7,8% и о дефолте 1998 года, который «почти у всех выбил почву из-под ног».

Ранее, 13 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались. Глава правительства привел данные Министерства экономического развития, по прогнозам которых сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%.

До этого, 1 ноября, Мишустин подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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