В США умер 31-летний внук Боба Марли

Джозеф «Джо Мерса» Марли — внук Боба Марли, исполнитель регги умер в возрасте 31 года во вторник, 27 декабря. Музыканта нашли без сознания в автомобиле. По данным источников TMZ, Джозеф болел астмой.

Британский таблоид Daily Mail cо ссылкой на стриминговый сервис TIDAL сообщает, что ямайско-американский исполнитель регги всю жизнь страдал от астмы и умер от приступа.

Джозеф родился и провел детство на Ямайке. Затем поступил в колледж Майами Дейд и изучал студийную звукозапись.

В 2014 году дебютировал как музыкант, выпустив студийный мини-альбом Comfortable с треками Rock and Swing и Bogus через стриминговые платформы. В 2016-м — хитовый сингл Burn It Down, а в 2021-м — второй мини-альбом Eternal.

Легендарный дед Джозефа — Боб Марли — умер от рака в 1981 году в возрасте 36 лет. У него было 11 детей от семи женщин.