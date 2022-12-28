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Киев приговорил к 15 годам сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области
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Сюжет:

Киев приговорил к 15 годам сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области

В Киеве осудили на 15 лет сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области Котляр
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Помощница главы одного из сельсоветов Херсонской области была задержана на латвийской границе, арестована и передана киевским властям. За сотрудничество с Россией женщину приговорили к 15 годам тюрьмы, рассказал 28 декабря глава российской администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов.

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«Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Барбашов, срок, на который осудили обычную чиновницу невысокого ранга из сельсовета, положен скорее госпреступнику. Киевские власти демонстрируют «отношение просто зверское» к людям, которые проявляли минимальную лояльность к России, отметил он, назвав ситуацию с Котляр примером репрессий.

Снигиревский район ранее входил в состав Николаевской области Украины, затем — в состав Херсонской области, а после, по итогам референдума, перешел в состав РФ.

В ноябре американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины. По информации агентства, они были наказаны якобы за сотрудничество с российскими властями.

В конце сентября в Одессе задержали жителей, вывесивших флаг России накануне Дня независимости Украины, который отмечался 24 августа. Их заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Также в сентябре СБУ предъявила обвинения главам освобожденных Россией территорий из-за референдумов о вхождении в состав РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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