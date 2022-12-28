Североатлантической альянс, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира. Об этом в среду, 28 декабря, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», — поделился дипломат в беседе с «РИА Новости».

Сыромолотов объяснил, что сегодня в прицеле Россия, а завтра на этом месте может оказаться любое другое «неугодное Вашингтону государство».

Ранее, 27 декабря, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что украинский конфликт вышел за пределы одной страны. Украина используется Западом как плацдарм для боевых действий против России.



В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. Он отметил, что действия стран коллективного Запада и президента Украины Владимира Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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