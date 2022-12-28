Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину
Мир
Украине предрекли усугубление экономических проблем в 2023 году
Мир
В Германии отметили устойчивость российской экономики в условиях санкций
Экономика
Центробанк планирует ужесточить лимиты по высокорискованным кредитам
Армия
Экипажи Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ
Мир
The Times предсказала России укрепление влияния на африканском континенте
Общество
Количество самозанятых граждан в России за год увеличилось на 67%
Экономика
Эксперт спрогнозировала подорожание доллара до 80 рублей в 2023 году
Мир
Меркель выразила уверенность в мирном разрешении украинского кризиса
Экономика
ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом
Мир
Киев приговорил к 15 годам сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области
Общество
Синоптики спрогнозировали снежные заносы в Москве 28 декабря
Сюжет:

Москва предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину

Замглавы МИД РФ Сыромолотов: НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие
0
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oberhaeuser
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантической альянс, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира. Об этом в среду, 28 декабря, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Россия не считает себя врагом Запада»
Валдайская речь Владимира Путина — о неизбежной многополярности, самом важном десятилетии и угрозе ядерного конфликта

«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», — поделился дипломат в беседе с «РИА Новости».

Сыромолотов объяснил, что сегодня в прицеле Россия, а завтра на этом месте может оказаться любое другое «неугодное Вашингтону государство».

Ранее, 27 декабря, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что украинский конфликт вышел за пределы одной страны. Украина используется Западом как плацдарм для боевых действий против России.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. Он отметил, что действия стран коллективного Запада и президента Украины Владимира Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022