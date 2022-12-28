Глава Чечни Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами

Украинские боевики несут огромные потери среди личного состава и восполняют их неподготовленными новобранцами, которые не умеют обращаться с оружием. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В результате среди националистов становится всё меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам. Как добавил глава Чечни, выполнение оперативных задач идет согласно плану, а чеченские военнослужащие не наблюдают существенных препятствий при выполнении боевых задач.

Ранее, 26 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что потери Вооруженных сил Украины приближаются к отметке в 150 тыс. человек. По словам Макгрегора, ВСУ компенсируют потери мобилизацией подростков и недееспособных мужчин.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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