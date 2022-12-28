Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину
Мир
Украине предрекли усугубление экономических проблем в 2023 году
Мир
В Германии отметили устойчивость российской экономики в условиях санкций
Экономика
Центробанк планирует ужесточить лимиты по высокорискованным кредитам
Армия
Экипажи Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ
Мир
The Times предсказала России укрепление влияния на африканском континенте
Общество
Количество самозанятых граждан в России за год увеличилось на 67%
Экономика
Эксперт спрогнозировала подорожание доллара до 80 рублей в 2023 году
Мир
Меркель выразила уверенность в мирном разрешении украинского кризиса
Экономика
ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом
Мир
Киев приговорил к 15 годам сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области
Общество
Синоптики спрогнозировали снежные заносы в Москве 28 декабря
Сюжет:

Глава Чечни Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики несут огромные потери среди личного состава и восполняют их неподготовленными новобранцами, которые не умеют обращаться с оружием. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Впали в бегство: почему на Украине ужесточили наказание за дезертирство
За нарушения дисциплины в ВСУ грозит до 12 лет заключения

«Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В результате среди националистов становится всё меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам. Как добавил глава Чечни, выполнение оперативных задач идет согласно плану, а чеченские военнослужащие не наблюдают существенных препятствий при выполнении боевых задач.

Ранее, 26 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что потери Вооруженных сил Украины приближаются к отметке в 150 тыс. человек. По словам Макгрегора, ВСУ компенсируют потери мобилизацией подростков и недееспособных мужчин.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022