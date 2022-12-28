Путин подписал указ о введении ответных мер на нефтяной ценовой потолок

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта нефти и нефтепродуктов, на поставки которых прямо или косвенно действует механизм фиксации предельной цены. Документ опубликован 27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в указе.

Поставки российского ресурса при этом могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ.

Согласно документу, экспорт нефти будет под запретом с 1 февраля, а российских нефтепродуктов — «с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего указа». Правительство РФ в скором времени должно определиться с датой и принять соответствующие нормативные акты.

Анонсируя подписание указа, президент отметил, что Россия, по его словам, не получит ущерба от ограничения стоимости нефти, а для Запада это станет «дорогой к разрушению мировой энергетики», сообщает издание «Газета.Ru».

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз. Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.