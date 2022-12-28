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Спрос на людей с рабочими профессиями превышает предложение в 5–10 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России наблюдается нехватка кадров по рабочим профессиям в строительстве, промышленности, на транспорте, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. При этом он указал, что такая ситуация наблюдается «на протяжении нескольких лет».

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«Нехватка кадров в определенных профессиях — естественное состояние любой живой экономики. Ситуация 2022 года, скорее, обострила проблему, а не создала ее», — сказал он.

В обрабатывающей промышленности в конце III квартала на одного зарегистрированного безработного с опытом работы приходилось пять заявленных работодателями вакансий. В I квартале это соотношение было 1:3.

«Спрос на кадры здесь превышает численность безработных, которые имели опыт работы в соответствующей сфере», — сказал Дмитрий Платыгин.

По его словам, в сфере строительства спрос концентрируется в северных и восточных регионах.

«В некоторых регионах, например Ленинградской области, спрос в десятки раз превышает предложение на рынке труда», — подчеркнул специалист.

С учетом такой ситуации обострилась конкуренция за кадры, рассказал Дмитрий Платыгин.

«С лета 2022 года средний диапазон зарплатных предложений, например, для токарей и фрезеровщиков, в целом по стране превысил среднемесячную заработную плату. Такого раньше не было, обычно размер предлагаемых зарплат был ниже среднего. То есть работодатели ориентируются не только на привлечение свободных рук с рынка труда. Они начинают формировать свои предложения в том числе и для тех, кто уже имеет место работы», — констатировал эксперт.

По его словам, в 2023-м повышенный спрос на людей с рабочими профессиями сохранится. Кроме того, работодатели активно будут искать сотрудников для сферы торговли и услуг, образования, здравоохранения, а также в сельском хозяйстве, спрогнозировал Дмитрий Платыгин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Платыгина «Известиям»:

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