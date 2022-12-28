Президент Путин заявил о готовности вновь встретиться с лидерами стран СНГ в Русском музее

Президент России Владимир Путин одобрил идею директора Государственного Русского музея Владимира Гусева провести одну из встреч руководителей стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Российский лидер с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана посетил музей во вторник, 27 декабря.

«Хорошо. Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», — ответил Путин на предложение о новом месте встречи глав стран СНГ.

Лидеры стран СНГ в понедельник, 26 декабря, проводили неформальный саммит в Санкт-Петербурге. На следующее утро участники встречи собрались в одном из залов Русского музея. Они побывали на экскурсии в нескольких академических залах музея в Михайловском дворце.

Михайловский замок возведен на месте Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны, который был разобран по приказу императора Павла I после смерти его матери Екатерины II. Замысел создания замка и первые эскизы планировки принадлежали Павлу Петровичу. В 1784 году началась работа, которая длилась почти 12 лет. В 1991 году Михайловский замок вошел в состав архитектурного комплекса Государственного Русского музея.

Неформальный саммит глав стран СНГ в Санкт-Петербурге длился два дня — 26 и 27 декабря. В нем принимали участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По итогам первого дня Путин отметил, что встреча лидеров стран СНГ в дружеском кругу говорит об их намерении и дальше развивать сотрудничество.

На полях саммита Путин подчеркнул, что русский язык остается мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. Он также отметил, что сотрудничество стран охватывает и такую важную сферу, как сохранение единого культурно-гуманитарного пространства.