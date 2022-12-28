В России вырос спрос на риск-менеджеров и управленцев со знанием рынков Азии

Число вакансий от компаний, которые ищут управленческие кадры, выросло осенью 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил в интервью «Известиям» гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. По его словам, рост спроса отмечен в тех отраслях, где пришлось перестраивать производства и модели организации работы.

«Здесь важно не количество вакансий, а качество. Есть условно стандартный набор требований к управленческим компетенциям — навыки краткосрочного планирования, умение работать в условиях многозадачности и т.д. Но есть и специальные требования, например, к опыту работы и знанию специфики конкретных производств. И чаще в появлявшихся вакансиях в качестве одного из требований возникало знание азиатских рынков», — отметил Дмитрий Платыгин.

По словам эксперта, на фоне структурной трансформации, которую пришлось проводить в результате введения западными странами экономических санкций, вырос спрос на риск-менеджеров, управленцев, знающих специфику отраслей и новых рынков сбыта, где намечался рост продаж.

«Они должны уметь выстроить новую кадровую стратегию, разрабатывать новые финансовые модели, выстроить новые логистических цепочки», — назвал Дмитрий Платыгин основные качества востребованных управленцев.

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