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Украине предрекли усугубление экономических проблем в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2022 году экономическая ситуация на Украине оказалась катастрофической. Падение ВВП, рост инфляции, повреждение половины энергетической инфраструктуры страны. «Известия» подвели итоги уходящего года и рассказали, что ждет государство в 2023 году.

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По итогам этого года на Украине повреждено или уничтожено более 400 промышленных предприятий, страна утратила 40% металлургии и урожая, лишилась портов на Азовском море. Показатель ВВП упал на 41%, а по итогам года украинское министерство экономики прогнозирует уменьшение на 33%. Экспорт и импорт снизились на треть и четверть соответственно. Инфляция в ноябре достигла 26,5%, в конце года ожидается свыше 30%.

По словам экономиста Олега Пендзина, по сравнению с прошлым годом люди обеднели минимум на четверть. Больше половины доходов семейных бюджетов уходит на еду, остальное — на одежду и коммунальные услуги. Единственное, что сейчас пользуется спросом, — пауэрбанки, генераторы, фонари, батареи. Всё это — экономика выживания, считает Пендзин.

Кроме того, Украина запустила денежный печатный станок. Национальный банк напечатал 364 млрд гривен ($9,8 млрд) и выкупил облигации внутреннего займа. В результате подешевела гривна и поднялись цены.

На 2023 год прогнозы для украинской экономики остаются неутешительными. Бюджет предполагает, что доходы упадут до $34 млрд (на 18% по сравнению с планировавшимися на 2022 год), а дефицит составит $38 млрд.

Международные эксперты считают, что в 2023 году стране понадобится от $39,5 млрд до $57 млрд внешних займов. Негативный сценарий Международного валютного фонда (МВФ) также допускает падение ВВП на 12,5% и инфляцию на уровне 40%. Всемирный банк прогнозирует, что к концу 2023 года на Украине 55% населения окажется за чертой бедности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В глубоком транше: что ждет украинскую экономику в 2023 году»

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