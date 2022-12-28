В России создадут федеральный резерв для тушения сложных лесных пожаров

Чтобы эффективнее бороться с лесными пожарами, в России создадут федеральный резерв экстренного реагирования. Его планируют направлять на тушение самых сложных и опасных возгораний.

Принимать решение о применении резерва должен будет Рослесхоз. Это следует из текста законопроекта, подготовленного Минприроды и одобренного на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник, 26 декабря. С документом ознакомились «Известия».

В случае принятия документа регионы смогут, не вводя режима ЧС, оперативно привлекать силы и средства из резерва для тушения лесных пожаров, сообщил «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Советников.

«Федеральный резерв — это порядка 800 высококлассных лесных пожарных и шесть воздушных судов «Авиалесоохраны» (подведомственная организация Рослесхоза. — Ред.). Они будут направляться в регионы в течение 24 часов с момента принятия положительного решения о предоставлении этих сил», — сказал он.

Планируется, что силы федрезерва регионы смогут привлекать в нескольких случаях. Во-первых, если на территории одного или более муниципальных районов не меньше 10 дней сохраняется IV–V класс пожарной опасности по условиям погоды. Во-вторых, если в течение пяти дней наращивается группировка сил и средств, однако лесопожарная обстановка не улучшается. В-третьих, если продолжается распространение пожаров, несмотря на привлечение субъектом более 40% собственных сил и средств. А также если площадь лесного пожара растет на протяжении трех дней подряд, рассказал глава Рослесхоза.

Подробности читайте в материале «Известий»:

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