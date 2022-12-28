Вблизи жилого дома на юге Стокгольма прогремел взрыв

В жилом доме на юге Стокгольма взорвалась ручная граната. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает газета Aftonbladet.

По информации газеты, хлопок произошел у ворот жилого дома в районе Энскедален. Отмечается, что с места происшествия скрылся автомобиль и несколько мужчин в темной одежде.

Полиция оцепила район и проводит расследование на месте происшествия. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее, 25 декабря, в столице Пакистана — Исламабаде взорвалась машина. Взрыв произошел, когда сотрудники полиции остановили «подозрительное» такси для проверки. В результате несколько правоохранителей пострадали.