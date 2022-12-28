Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин посетил Государственный Русский музей с лидерами стран СНГ
Экономика
ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом
Общество
Бастрыкин исполнил мечты трех ребят на «Елке желаний» и призвал детей мечтать
Мир
Байден намерен наказать авиакомпании за отмену рейсов из-за снежной бури
Мир
Глава МИД Сирии осудил США за затягивание украинского конфликта
Мир
Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX
Мир
В палате представителей США запретили использовать TikTok
Экономика
ЦБ может ужесточить требования по ипотеке заемщикам с высокой долговой нагрузкой
Мир
Кадыров рассказал о восполнении потерь в рядах ВСУ неподготовленными новобранцами
Армия
Раненый командир БМП с группой шесть часов держали оборону занятых позиций
Мир
Италия разрешила зайти в порт судну Ocean Viking с сотней мигрантов на борту
Мир
В США более 6 тыс. детей погибли и пострадали в инцидентах со стрельбой

Вблизи жилого дома на юге Стокгольма прогремел взрыв

0
Фото: Aftonbladet
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В жилом доме на юге Стокгольма взорвалась ручная граната. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает газета Aftonbladet.

По информации газеты, хлопок произошел у ворот жилого дома в районе Энскедален. Отмечается, что с места происшествия скрылся автомобиль и несколько мужчин в темной одежде.

Полиция оцепила район и проводит расследование на месте происшествия. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее, 25 декабря, в столице Пакистана — Исламабаде взорвалась машина. Взрыв произошел, когда сотрудники полиции остановили «подозрительное» такси для проверки. В результате несколько правоохранителей пострадали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022