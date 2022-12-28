Вучич осмотрел сербские войска вблизи административной границы с Косово

Президент Сербии Александр Вучич провел осмотр войск, которые находятся вблизи административной линии между Центральной Сербией и Косово. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) во вторник, 27 декабря.

Сербский лидер сопроводил пост снимком, на котором он находится в кабине вертолета.

«Где-то между Кралево и Рашкой. Завершил осмотр части подразделений нашей армии, наших героев и отправился на встречу с представителями сербов из Косово. Верю в закон и правду, но больше всего — в сербскую мудрость, силу и решительность. Да здравствует свободолюбивая Сербия!» — написал Вучич.

По информации «Вечерних новостей», Вучич, министр обороны Милош Вучевич, бывший и нынешний директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве страны Марко Джурич и Петар Петкович побеседуют с представителями сербов с севера Косово в казармах в Рашке. Ожидается, что переговоры продлятся до утра.

Вечером 26 декабря стало известно о приведении в полную боевую готовность войск непризнанного Косово. Сотрудники сил безопасности должны быть ночью в казармах или в пределах досягаемости мобильных телефонов, чтобы быть готовыми к передвижению в ночное время.

Тогда же Милош Вучевич заявил, что Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность. Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также всех граждан Сербии.

Сербы больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Как сообщали 10 декабря «Вечерние новости», они были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. Однако это вызвало яростное озлобление косово-албанских властей. В ход пошли угрозы разобрать баррикады силой с использованием тяжелой техники.

За день до этого сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю Северную Митровицу.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.