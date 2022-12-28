Евродепутат рассказал о новых санкциях против РФ

ЕС может принять антироссийские санкции в области атомной энергетики. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек.

«Например, в арсенале — снижение предельного уровня цены на нефть. После долгих переговоров страны ЕС смогли условиться только о потолке в $60 за баррель. Возможны санкции против сотрудничества в области атомной энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже выразил свое несогласие с этой мерой. И всё же еще непонятно, остановит ли он такие шаги наложением вето или, как в случае с нефтью, договорится лишь об исключениях для своей страны», — добавил политик.

При этом, по его словам, оценивать последствия от санкций пока ключевые силы в ЕС не собираются. В интервью «Известиям» он при этом отметил, что установление предельной стоимости газа может поставить под вопрос импорт топлива самим Евросоюзом.

«Сейчас мировая рыночная цена на газ ниже установленного порога. Это означает, что пока правительствам стран ЕС не нужно снижать цену. Однако на мировом рынке цена колеблется, и в случае повышения спроса она снова будет расти. В этом случае членам объединения придется дотировать разницу между более высокой рыночной ценой и предельной ценой на газ. Если они будут слишком неуступчивы в переговорах с поставщиками за пределами России, то под вопросом окажутся сами поставки», — добавил Гуннар Бек.

В интервью «Известиям» евродепутат также прокомментировал коррупционный скандал в ЕП и рассказал о военной поддержке Киева в 2023 году.

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