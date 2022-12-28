В Европарламенте рассказали о проработке вопроса конфискации активов ЦБ РФ

Евросоюз (ЕС) сконцентрируется на конфискации замороженных государственных средств РФ, а не частных активов. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек. При этом он отметил, что в настоящее время нет законных оснований для конфискации российских активов, и, в частности, этому препятствует статья 11-го протокола к Европейской конвенции о правах человека.

«Однако [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен несколько раз заявляла, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. Маловероятно, что ЕС будет конфисковывать частные российские активы. Скорее, речь идет о государственных средствах, включая замороженные активы ЦБ», — сказал евродепутат.

Он отметил, что в этом смысле показателен пример Национального банка Венесуэлы. Он хранит часть своих золотых резервов в Лондоне, а доступ к ним теперь хотят получить западные правительства.

«Так что эту возможность нельзя исключать», — уверяет политик.

В целом западные страны заморозили резервы российского Центробанка на €300 млрд. Также ЕС заблокировал активы российских бизнесменов, находящихся под санкциями, на сумму не менее €19 млрд. В объединении неоднократно заявляли, что планируют передать эти средства Киеву. В ноябре Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты РФ репараций Украине. Однако до сих неизвестно, как и когда сможет заработать новый «план Маршалла».

В интервью «Известиям» евродепутат также прокомментировал коррупционный скандал в ЕП и рассказал о военной поддержке Киева в 2023 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Законных оснований для конфискации российских активов нет»