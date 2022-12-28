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Кадыров рассказал о восполнении потерь в рядах ВСУ неподготовленными новобранцами
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Кадыров рассказал о восполнении потерь в рядах ВСУ неподготовленными новобранцами

Глава Чечни Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Командование украинских боевиков пытается восполнить потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподготовленными новобранцами. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 27 декабря.

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«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров указал, что среди националистов становится всё меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам. Как добавил глава Чечни, выполнение оперативных задач идет планомерно.

По его словам, российским военным сыграли на руку новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск.

Ранее, 26 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что потери Вооруженных сил Украины приближаются к отметке в 150 тыс. человек. По словам Макгрегора, ВСУ компенсируют потери мобилизацией подростков и недееспособных мужчин.

22 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что, по данным разведки, власти Киева скрывают реальные потери военнослужащих ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

Также 14 декабря замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила, что в стране пройдет новая волна мобилизации. По ее словам, на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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