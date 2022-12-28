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Комитет конгресса США обнародует налоговые декларации Трампа

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Фото: REUTERS/David Dee Delgado
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Комитет палаты представителей по доходам и расходам опубликует налоговые декларации бывшего президента США Дональда Трампа в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщил один из представителей комитета «РИА Новости» в среду, 28 декабря.

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«Да, я могу подтвердить, что это так», — указал представитель комитате агентству.

Ранее, 20 декабря, конгресс США одобрил публикацию налоговых деклараций Трампа. Документы позволят проверить данные об использовании им мошеннических схем для неуплаты налогов.

В ноябре Верховный суд удовлетворил запрос о передаче деклараций Трампа в распоряжение законодателей из конгресса. Против этого вердикта активно выступали адвокаты экс-президента. По их словам, требование не соответствовало законам и было продиктовано исключительно стремлением к «политической выгоде».

Трамп неоднократно отказывался публиковать свои налоговые декларации, еще со времен президентской гонки 2016 года. Он также отмечал, что деятельность принадлежащих ему компаний контролируют ответственные органы.

В сентябре комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса получил первую партию документов финансовой отчетности когда Трамп занимал должность президента страны. По словам председателя комитета Кэролин Мэлони, эти документы необходимы комитету для расследования неправомерных действий и конфликтов интересов со стороны Трампа.

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