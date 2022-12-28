ВМС США одобрили полномасштабное производство вертолета Sikorsky CH-53K

Военно-морские силы США (ВМС) объявили о начале полномасштабного производства вертолета Sikorsky CH-53K. В ближайшие годы ожидается увеличение производства до более чем 20 вертолетов в год, сообщила 27 декабря военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corporation.

«Наращивание производства самого технологически совершенного вертолета в мире позволяет корпусу морской пехоты США наращивать парк CH-53K King Stallion и поддерживать успех миссии. Разрешение на производство стабилизирует внутреннюю цепочку поставок Sikorsky и является свидетельством нашего прочного партнерства с корпусом морской пехоты», — заявил директор программы Sikorsky CH-53K Билл Фальк.

CH‑53K — многоцелевой вертолет с грузоподъемностью, превосходящей другие винтокрылые самолеты минобороны США. Он является единственным вертолетом повышенной грузоподъемности, который останется в производстве до 2032 года и далее. CH-53K может перевозить грузы весом 27 тыс. фунтов (12 246 кг) на расстояние 110 морских миль (203 км) в условиях жары, что более чем в три раза превышает внешнюю грузоподъемность устаревшего вертолета CH-53E.

CH-53K King Stallion предназначен для проведения экспедиционно-штурмовых перевозок бронетехники, оборудования и персонала для поддержки операций внутри страны. CH-53K — цифровой самолет, позволяющий выполнять ряд операций, среди которых гуманитарная помощь, тушение пожаров и поисково-спасательные работы.

В 2022 году ВМС США вынуждены были приостановить полеты летательных аппаратов из-за серии крушений. 10 июня во время выполнения учебно-тренировочного полета в Калифорнии разбился военно-транспортный вертолет. Экипажу удалось выжить.

9 июня в Калифорнии разбился конвертоплан MV-22 Osprey, погибли пятеро морских пехотинцев, находившихся на борту.

3 июня в пустыне Мохаве потерпел крушение истребитель-штурмовик F/A-18 Super Hornet, пилот погиб.