Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин посетил Государственный Русский музей с лидерами стран СНГ
Экономика
ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом
Общество
Бастрыкин исполнил мечты трех ребят на «Елке желаний» и призвал детей мечтать
Мир
Байден намерен наказать авиакомпании за отмену рейсов из-за снежной бури
Мир
Глава МИД Сирии осудил США за затягивание украинского конфликта
Мир
Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX
Мир
В палате представителей США запретили использовать TikTok
Экономика
ЦБ может ужесточить требования по ипотеке заемщикам с высокой долговой нагрузкой
Мир
Кадыров рассказал о восполнении потерь в рядах ВСУ неподготовленными новобранцами
Армия
Раненый командир БМП с группой шесть часов держали оборону занятых позиций
Мир
Италия разрешила зайти в порт судну Ocean Viking с сотней мигрантов на борту
Мир
В США более 6 тыс. детей погибли и пострадали в инцидентах со стрельбой

Центробанк определился с мерами по ипотеке с околонулевыми ставками

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В I квартале 2023 года Центробанк планирует внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов. Повышенные резервы придется формировать по ипотечным кредитам с низкими ставками, которые субсидируются застройщиками. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Закрыть ставочку: ЦБ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент
Как регулятор планирует не допустить пузыря на рынке жилищного кредитования

«Наилучшим инструментом, который может воздействовать на эту проблему, являются повышенные резервы по кредитам. Банки берут от застройщика комиссию и соглашаются на низкую ставку, которая существенно отличается от рыночной, на весь срок ипотеки вплоть до 25 лет. При этом банки недооценивают риски, поэтому повышенный уровень резервов экономически обоснован», — сообщила она.

Впервые об опасениях, связанных с субсидируемой застройщиками ипотекой, в сентябре заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Позднее представители Центробанка поясняли «Известиям», что регулятор обратил внимание на эту практику еще летом этого года, когда отметил существенное снижение средней ставки по ипотеке. По многим программам застройщиков они приближаются к нулю.

ЦБ отмечал риск таких кредитов для банков, поскольку те не учитывают, что почти беспроцентные обязательства люди будут платить многие годы. При этом для заемщиков риск состоит в том, что свои расходы застройщики компенсируют за счет повышения стоимости жилья по таким программам. В Центробанке неоднократно заявляли о планах принять меры для сдерживания практики околонулевых ставок. В докладе, опубликованном этой осенью, предлагалось для обсуждения несколько мер вплоть до введения прямого запрета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Заемщик должен сказать: «Да, я беру кредит с открытыми глазами»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022