Центробанк определился с мерами по ипотеке с околонулевыми ставками

В I квартале 2023 года Центробанк планирует внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов. Повышенные резервы придется формировать по ипотечным кредитам с низкими ставками, которые субсидируются застройщиками. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Наилучшим инструментом, который может воздействовать на эту проблему, являются повышенные резервы по кредитам. Банки берут от застройщика комиссию и соглашаются на низкую ставку, которая существенно отличается от рыночной, на весь срок ипотеки вплоть до 25 лет. При этом банки недооценивают риски, поэтому повышенный уровень резервов экономически обоснован», — сообщила она.

Впервые об опасениях, связанных с субсидируемой застройщиками ипотекой, в сентябре заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Позднее представители Центробанка поясняли «Известиям», что регулятор обратил внимание на эту практику еще летом этого года, когда отметил существенное снижение средней ставки по ипотеке. По многим программам застройщиков они приближаются к нулю.

ЦБ отмечал риск таких кредитов для банков, поскольку те не учитывают, что почти беспроцентные обязательства люди будут платить многие годы. При этом для заемщиков риск состоит в том, что свои расходы застройщики компенсируют за счет повышения стоимости жилья по таким программам. В Центробанке неоднократно заявляли о планах принять меры для сдерживания практики околонулевых ставок. В докладе, опубликованном этой осенью, предлагалось для обсуждения несколько мер вплоть до введения прямого запрета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Заемщик должен сказать: «Да, я беру кредит с открытыми глазами»