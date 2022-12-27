Трехлетний ребенок и двое взрослых погибли в перевернувшемся автобусе в Эквадоре

Трехлетняя девочка и двое взрослых пассажиров автобуса, который следовал по маршруту Санто-Доминго – Чоне, погибли и еще 17 человек получили травмы после того, как транспортное средство вылетело с трассы и перевернулось, пишет 27 декабря газета El Universo.

По словам заместителя начальника полицейского участка Эль-Кармен Хуана Карлоса Рохаса, который посетил место аварии, некоторые пострадавшие находились в тяжелом состоянии.

Как рассказал один из очевидцев ДТП, был слышен сильный визг колес, затем последовал удар, после чего автобус перевернулся. По неофициальным данным, большинство пострадавших — рабочие из населенного пункта в кантоне Чоне.

В сентябре в ДТП с участием 23 автомобилей в центральной Мексике на шоссе Мехико – Керетаро пострадали 36 человек. Тогда у грузового автомобиля отказали тормоза, и он въехал в машины, ожидавшие зеленого сигнала светофора.