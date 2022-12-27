Италия разрешила зайти в порт судну Ocean Viking с сотней мигрантов на борту

Итальянские власти разрешили судну Оcean Viking неправительственной французской организации SOS Mediterranee зайти в порт Равенны с 113 мигрантами на борту. Об этом во вторник, 27 декабря, говорится в сообщении на сайте организации.

Беженцы, обнаруженные на надувной лодке недалеко от берегов Ливии, были спасены в ночь на 27 декабря. В их числе 23 женщины, 30 несовершеннолетних детей и трое младенцев, младшему из которых всего три недели.

При этом в организации выразили опасения по части судьбы других мигрантов, которым может помочь экипаж Оcean Viking.

«Мы также обеспокоены другими лодками, терпящими бедствие в Центральном Средиземноморье, поскольку мы являемся единственной поисково-спасательной неправительственной организацией, которая в настоящее время работает в море», — отметили в организации.

В ноябре премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве после того как Париж заморозил планы по приему 3500 мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении. Мелони назвала это решение непонятным и неоправданным.

До этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о том, что Евросоюз проводит нерациональную миграционную политику. По словам Крозетто, неизбирательный прием беженцев недопустим, так как им необходимо оказывать достойную поддержку. Министр призвал приступить к выполнению конкретных шагов для решения проблемы миграции.

В сентябре Макрон анонсировал изменения в миграционной политике государства в 2023 году. Президент обратил внимание на то, что подавляющее большинство иностранцев оказываются в беднейших районах страны, не имея возможности улучшить условия жизни.