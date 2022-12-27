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Мантуров опроверг панические прогнозы иностранных экспертов о металлургии РФ

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Панические прогнозы иностранных экспертов о возможном спаде производства в российской металлургии на 24% не оправдались. По итогам 10 месяцев этого года выплавка стали снизилась только на 6,5%, показав рост производства в отдельных сегментах рынка, заявил 27 декабря вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Министр отметил, что, в частности, производство стальных труб увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а постепенное восстановление спроса в строительном секторе и вагоностроении способствует переориентации поставок на внутренний рынок.

«Также [на это работает] реализация проектов «Газпрома» по прокладке новых магистральных трубопроводов в направлении АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. — Ред.)», — добавил он в беседе с ТАСС.

Мантуров уточнил, что уровень загрузки российских металлургических предприятий в среднем составляет около 85%. Поставки уже переориентированы на внутренний рынок и новые экспортные направления после ограничений на импорт российской стальной продукции со стороны Евросоюза.

«На мой взгляд, эта трансформация в текущих условиях прошла достаточно успешно. Уровень загрузки отечественных мощностей в среднем составляет сейчас порядка 85%», — сказал вице-премьер.

На фоне обсуждения запрета импорта алюминия из РФ Евросоюз и США в этом году наращивают поставки российского алюминия. Россия является вторым после Китая производителем алюминия. Если эмбарго на российский металл будет введено, это вызовет стремительный рост цен, рассказал «Известиям» 1 декабря специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

1 августа президент России Владимир Путин заявил, что в фокусе внимания должен быть рост внутреннего спроса на продукцию металлургии. Глава государства также подчеркнул, что РФ всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за рубеж вне зависимости от каких бы то ни было «политических передряг».

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