Власти ФРГ не считают возможным поддерживать нормальные отношения с нынешней Россией, заявила 27 декабря глава МИД страны Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

«С этой Россией не может быть нормальных отношений», — сказала она.

По словам Бербок, пока конфликт на Украине продолжается, ФРГ будет постепенно ужесточать санкции против России. Помогать Берлин намерен оружием, деньгами и гуманитарной помощью.

Комментируя перспективы вступления Украины в Евросоюз, она гарантировала поддержку присоединения Киева к блоку.

«В то же время <...> мы должны подумать о том, как мы можем остаться дееспособными, принимать решения в расширенном ЕС», — добавила Бербок.

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 декабря заявил, что нельзя позволить «оборваться нити» переговоров с Россией.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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