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Внучка Чарли Чаплина заявила об усталости от стереотипа о «плохих русских»

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Фото: Global Look Press/Clemens Niehaus
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Внучка известного английского актера Чарли Чаплина, актриса Уна Чаплин, заявила, что устала от образа «плохих русских» в западном кинематографе. Об этом она рассказала 26 декабря в интервью The Independent.

Речь об этом зашла при обсуждении ее роли в новом британско-американском фильме «Госизмена», где представлены образы «плохих» русских и «хороших» британцев.

«Я так устала от того, что россияне — плохие парни. Даже не могу описать. Может, наконец кто-то придумает лучший стереотип, с которым можно было бы работать», — заявила Чаплин.

При этом она подчеркнула, что идея о «плохих русских» стала более актуальной из-за событий на Украине.

Уна Чаплин сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди них: «Игра престолов», «Шерлок» и «Аватар».

20 декабря первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Поздоровкин рассказал, что проживающие за границей россияне направили около 11 тыс. жалоб на притеснения за рубежом в этом году. Он связал это с беспрецедентным уровнем русофобии, проводимой коллективным Западом.

24 октября сообщалось, что переехавшую в Финляндию из России участницу финского шоу «Голос» (Voice of Finland) отстранили от участия в вокальном конкурсе, так как она является обладательницей двойного гражданства и имеет российский паспорт.

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