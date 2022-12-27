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Франция поставит Польше два спутника наблюдения и приемную станцию
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Франция поставит Польше два спутника наблюдения и приемную станцию

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Фото: Global Look Press/Guenter Fischer
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Польша подписала с Францией соглашение на поставки двух спутников наблюдения и приемной станции. Об этом 27 декабря сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Его слова приводятся в Twitter польского военного ведомства.

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Подписание документа состоялось во время визита в Варшаву главы министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Блащак уточнил, что Варшава получит спутники до 2027 года. При этом они будут работать вместе с французскими спутниками, что «обеспечит большую эффективность». Лекорню написал в Twitter, что данный контракт будет способствовать созданию 500 рабочих мест во Франции на протяжении пяти лет.

Ожидается, что Лекорню 28 декабря отправится на Украину, где встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

На прошлой неделе опрос IFOP показал, что большинство французов выступают за переговоры России и Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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