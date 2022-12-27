Цены на газ в Европе опустились ниже $850 за тысячу кубов впервые с 21 февраля

Цены на газ в Европе во вторник опустились ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Исходя из опубликованных данных, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник опускалась до $846,8 за 1 тыс. куб. м впервые с 21 февраля. Однако затем цены выросли до $892,1 за 1 тыс. куб. м, в результате чего торги закрылись спадом на 1,9%.

В пятницу, 23 декабря, сообщалось, что стоимость газа в Европе за день снизилась более чем на 11%. Днем ранее газ в Европе подешевел на 7%.

Страны Европейского союза (ЕС) 19 декабря согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля.

Комментируя согласование в ЕС лимита цен на газ, представитель по энергетике оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Алоис Шролль назвал потолок цен, согласованный странами ЕС, неадекватной мерой при текущей ситуации на рынке. По его словам, эта мера послала «совершенно неверный сигнал спекулянтам и не принесла никакого облегчения экономике и домохозяйствам».

22 декабря президент РФ Владимир Путин указал на право РФ отказаться от выполнения контрактов по газу в случае их нарушения из-за потолка цен в ЕС.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.