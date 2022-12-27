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Одноклубник Овечкина выбыл на долгий срок из-за удара шайбой в лицо

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон выбыл из строя на длительное время из-за попадания шайбы в лицо. Об этом 27 декабря сообщил Twitter клуба.

Выше только Гретцки: как Овечкин стал вторым снайпером НХЛ в истории
Теперь главный статистический ориентир 37-летнего россиянина — 894 гола Уэйна

Информацию подтвердил главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Американский хоккеист получил травму 23 декабря в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». Сразу после удара из его носа хлынул поток крови. Спортсмен был доставлен в больницу и выписан из нее через день.

В той же игре россиянин Александр Овечкин оформил дубль и забросил 801-ю и 802-ю шайбы за карьеру. Он вышел на чистое второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ, обойдя американца Горди Хоу.

Первое место в рейтинге удерживает канадец Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.

Ранее, 14 декабря, Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Хоу и Гретцки, кому удалось достичь такого результата.

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