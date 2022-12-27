Четыре новые машины получила станция скорой помощи в Пскове

Центральная станция скорой медицинской помощи в Пскове получила четыре новых машины марки «Газель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете здравоохранения.

По данным ведомства, на прошлой неделе на линию вышли кареты «скорой», поступившие в регионе в начале декабря. Четыре машины при этом были переданы Псковской станции скорой помощи, еще две распределили в Великие Луки.

Помимо «Газелей» в Псковскую область поступили машины «УАЗ». В ближайшее время их распределят между постами скорой помощи в муниципалитетах.

В начале декабря сообщалось, что в Псковской области в 2023 году появятся пять модульных станций скорой помощи. Их построят в рамках трехлетней губернаторской программы в Локнянском, Палкинском, Себежском и Стругокрасненском районах, а также на территории Псковской межрайонной больницы. Еще одну станцию скорой помощи отремонтируют в Порхове.