Четыре человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом под Тулой

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Тульской области. Вечером 27 декабря на 32-м км автодороги Алексин – Тула столкнулись легковушка Opel Astra и микроавтобус Mercedes Sprinter, перевозивший сотрудников одного из местных логистических предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате пострадали оба водителя и два пассажира Mercedes Sprinter.

26 декабря ДТП произошло на трассе в Тверской области. На 278-м км трассы «Балтия» водитель легковушки Toyota не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии пострадали пассажирки иномарки — женщина и ее дочь.