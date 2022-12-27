Бой между Немковым и Ромеро на Bellator 290 отменили

Поединок по смешанным единоборствам между россиянином Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 290 отменен. Об этом 27 декабря сообщил телеканал ESPN.

Отмечается, что Немков отказался от боя по невыясненным причинам. Он является действующим чемпионом мира по версии Bellator в полутяжелом весе.

Вместо этого поединка состоится титульный бой между американцем Джонни Эблином и россиянином Анатолием Токовым в среднем весе.

Турнир Bellator 290 пройдет 4 февраля в пригороде Лос-Анджелеса. Его главным событием станет встреча россиянина Федора Емельяненко с Райаном Бейдером. Ожидается, что после этого поединка 46-летний Емельяненко завершит спортивную карьеру.

19 ноября Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288 в Чикаго и защитил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе. Судьи единогласно присудили победу россиянину. По итогам боя победитель получил $1 млн.