Глава «Лиги героев» Ксения Шойгу проинспектировала доставку гуманитарной помощи в Донбассе

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу посетила Донбасс, где проинспектировала доставку гуманитарной помощи и подарков для детей. Об этом она 27 декабря написала в своем Telegram-канале.

«Благодаря участникам и партнерам проектов Лиги и Острова Фортов в Кронштадте мы смогли провести 35 новогодних представлений и доставить более 110 тысяч подарков для детишек», — написала она.

По ее словам, помимо поздравления детей Донбасса с наступающим Новым годом, она навестила проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице и посетила Свято-Николаевский храм в Стаханове.

По информации телеканала «Звезда», вместе с ней Донбасс посетил музыкант ST (Александр Степанов).

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом властей. По его словам, в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление территорий.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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