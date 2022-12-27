Жителям американского Баффало запретили ездить на машинах из-за снежного шторма

Власти города Баффало (штат Нью-Йорк) ввели запрет на езду на автомобилях из-за снежного шторма. Об этом заявил 27 декабря руководитель округа Эри, где расположен город, Марк Полонкарц.

По словам Полонкарца, со вторника в Баффало действует запрет на вождение, а для управления дорожным движением направляется военная полиция Национальной гвардии, так как многие жители игнорируют это предписание, пишет USA Today.

«Люди просто игнорируют запрет на вождение. Я не знаю, что сказать на данный момент. Я умоляю — оставайтесь дома», — призвал Полонкарц.

Ранее в этот же день телеканал NBC News сообщил, что общее число погибших в результате снежной бури в США достигло 63.

Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало и его окрестностях — 33 человека.

Также 27 декабря сообщалось, что в США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов.

Эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата.

26 декабря президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк.