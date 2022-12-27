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Добров объяснил частые пожары в домах престарелых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Очередной пожар в доме престарелых, унесших на этот раз 22 жизни в Кемерове, заставляет задуматься, почему так часто трагедии происходят именно с этими соцучреждениями. Об этом 27 декабря заявил писатель и телеведущий Андрей Добров в новом выпуске программы «Добров в эфире» на РЕН ТВ.

«В России 14,5 млн пожилых людей старше 70. Еще в 2016-м в «Известиях» появилась заметка, в которой социологи рассказали, что 14 млн обычных россиян, то есть каждый 11-й, хотели бы отдать родственников в дома престарелых. То есть речь идет о полутора миллионах пожилых людей. Полтора миллиона», — рассказал журналист.

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По его словам, в государственных и муниципальных домах престарелых находится всего 250 тыс. человек. Эти учреждения существуют на деньги Пенсионного фонда. При этом с клиентов берут еще 75% от их пенсий, а через полгода жилье такого пенсионера, если нет других родственников и если оно не приватизировано, переходит муниципальным властям или самому учреждению для оплаты.

Отсутствие мест в государственных домах престарелых увеличивает спрос на частные, которые нередко располагаются в сельской местности и принимают любых постояльцев, которые подпишут договор.

«Там живут люди разные: и те, кто всю жизнь трудился, и кто все эти годы сидел в лагерях или на наркотиках. Чтобы пойти туда, необходимо подписать соглашение об оформлении договора пожизненной ренты. Проще говоря, клиент отдает всё, вплоть до квартир — на кормежку, проживание и лечение. И каждый раз после пожаров выясняется, что руководители экономили на всем: на персонале, на лекарствах, на охране, на безопасности», — отметил Добров.

Для клиентов домов престарелых не существует интернета и общественного мнения, через которых можно было бы предъявить претензии на содержание, обратил внимание ведущий.

«Мы не знаем, сколько из них умирает, но поймите и сами: чем быстрее люди будут проходить через такие дома, тем быстрее будут обогащаться его владельцы», — подытожил журналист.

Для предотвращения трагедий подобный той, что произошла в Кемерове, Добров предложил задаться вопросом, как не оказаться один на один со старостью.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых в Кемерово на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

В правоохранительных органах сообщили, что администрация сгоревшего приюта грубо нарушала требования пожарной безопасности.

Следователи выяснили, что пожар в приюте произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Уточнялось, что работник приюта мог не закрыть его крышку.

26 декабря был арестован организатор приюта Андрей Смирнов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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