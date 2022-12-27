В Петербурге обрушились строительные леса жилого комплекса

В Выборгском районе Санкт-Петербурга строительные леса обрушились на стройплощадке ЖК «Лондон парк». Инцидент произошел вечером во вторник, 27 декабря.

«Обрушение не затронуло жилую зону. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — сообщил источник «РИА Новости».

Отмечается, что сейчас на месте работают экстренные службы.

19 декабря десять человек пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске.

Все пострадавшие являлись рабочими, которые в момент происшествия занимались установкой строительных конструкций.