Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах. Документ опубликован 27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, военные учебные центры будут открыты при госуниверситетах в 13 областях — Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой. Также они появятся в Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской областях.

Кроме того, центры создадут и при вузах в трех республиках — Мордовии, Чечне и Марий Эл.

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 25 декабря отметил, что в России необходимо создать центры подготовки спецназа по аналогии с Российским университетом спецназа в Гудермесе.

23 декабря Министерство образования и науки совместно с Минобороны разработало для российских вузов образовательный модуль по основам начальной военной подготовки, который уже направлен в учебные заведения для включения в программы бакалавриата и специалитета.