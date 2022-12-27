Глава МИД Сирии осудил США за затягивание украинского конфликта

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым и осудил политику США по затягиваю украинского конфликта. Об этом 27 декабря сообщило сирийское информационное агентство SANA.

«Фейсал Микдад подчеркнул осуждение Сирией западных кампаний, направленных против Российской Федерации, а также попыток подорвать ее национальную безопасность, указав на важность роли России на международной арене для противостояния проектам западной гегемонии», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в ходе беседы глава МИД Сирии осудил политику США и их союзников, направленную на затягивание украинского конфликта в «своих корыстных интересах».

Лавров, в свою очередь, подтвердил позицию России в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Он также подчеркнул важность усилий, предпринятых для подготовки к встречам Совместного российско-сирийского комитета для обсуждения общих экономических вопросов и развития двусторонних отношений.

8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах.

Она отметила, что американские СМИ в настоящее время смакуют детали «коррупционного марафона «Белый дом – Киев – Белый дом». По ее словам, именно это объясняет стремление Вашингтона добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд.

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. В частности, документ предусматривает выделение в следующем году дополнительных $800 млн для Украины и более чем $6 млрд на сдерживание РФ в Европе.

В конце ноября ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, жертвуя интересами американцев.

По словам ведущего, политика Байдена приводит только к разрушению экономики страны, так как высокие цены на энергоносители разоряют средний класс. Карлсон считает, что экономика США напрямую зависит от энергии.

США и другие западные страны начали активнее вооружать Украину и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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