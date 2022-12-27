Цена газа в Европе опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля
Цена газа в Европе 27 декабря опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
С начала дня цены упали более чем на 7%.
В итоге стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $848 за 1 тыс. куб. м.
Страны Евросоюза 19 декабря согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля.
Вместе с тем президент Российской Федерации Владимир Путин указал на право России отказаться от выполнения контрактов по газу в случае их нарушения из-за потолка цен в ЕС.
Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин отметил, что инициатива Евросоюза о введении потолка цен на газ приведет к деградации рынков.