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Глава МИД ФРГ назвала невозможными нормальные отношения с нынешней Россией

Глава МИД Германии Бербок назвала невозможными нормальные отношения ФРГ с нынешней Россией
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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Нормальные отношения между Германией и нынешней Россией невозможны, и ФРГ продолжит ужесточать санкции против РФ до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится. Об этом 27 декабря заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок

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«Нам должно быть ясно: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — сказала Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

По ее словам, Германия будет поддерживать Киев оружием, гуманитарной и финансовой помощью «столько, сколько нужно», поскольку Украина «защищает и свободу Европы».

Она также высказалась на тему решения проблемы с обеспечением энергии ФРГ.

«Германия приняла самый амбициозный пакет законов в ее истории по постепенному устранению ископаемого топлива: до 2030 года страна будет вырабатывать 80% электроэнергии из возобновляемых источников», — отметила глава немецкого МИД.

Еще один вопрос, который прокомментировала Бербок – это отказ Евросоюза (ЕС) включить Румынию в Шенгенскую зону. По ее мнению, такое решение является «большим разочарованием» и ошибкой. В будущем Румыния присоединится к Шенгену, уверена она.

В этом же интервью Бербок предрекла Украине долгий и нелегкий путь в ЕС, но пообещала поддержку в процессе внесения необходимых изменений в законодательство. При этом, как сообщило ранее в этот день издание Politico, президент Украины Владимир Зеленский уже успел проигнорировать одно из ключевых требований ЕС.

16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя позволить «оборваться нити» переговоров с Россией. Отвечая на вопрос, может ли он представить себе визит в Москву в 2023 году, он отметил, что для этого РФ должна завершить специальную военную операцию на Украине. По его словам, в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, возобновление взаимодействия станет в какой-то момент возможно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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