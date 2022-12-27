Кремль прокомментировал заявление секретаря СБ Армении о давлении на Ереван

Утверждения секретаря Совета безопасности Армении о давлении, якобы оказываемом на Ереван для присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, являются провокационными. Об этом 27 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит издание news.am.

«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — сообщил Песков.

Накануне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прокомментировал слова посла Белоруссии в стране Александра Конюка о том, что в Союзном государстве «не хватает третьей страны». Отмечалось, что посол не конкретизировал страну, однако добавил, что армянская сторона поддержала инициативу.

Григорян, в свою очередь, заявил, что Союзное государство является «полным нарушением суверенитета», добавив, что высказывание Конюка демонстрирует «давление на Армению».

Еще в конце октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.